Gewalt gegen Frauen und Kinder: Verein in Chemnitz muss auch nach #MeToo noch für Opfer kämpfen

433 Betroffene von sexualisierter Gewalt und damit fast ein Fünftel mehr als ein Jahr zuvor hat der Verein Wildwasser in Chemnitz 2022 beraten. Wie sich die Arbeit in einer Tabu-Zone in 30 Jahren entwickelt hat.

Jedes dritte bis vierte Mädchen und jeder achte bis zwölfte Junge werden bis zu ihrem 18. Lebensjahr mindestens einmal Opfer einer sexuellen Grenzerfahrung. Das sind erschreckende Zahlen, die Clara Zimmermann und Mandy Erdmann sofort aus Studien zitieren können, wenn es um dieses Thema geht. Dabei stellen sie klar: „Wir sprechen nicht von... Jedes dritte bis vierte Mädchen und jeder achte bis zwölfte Junge werden bis zu ihrem 18. Lebensjahr mindestens einmal Opfer einer sexuellen Grenzerfahrung. Das sind erschreckende Zahlen, die Clara Zimmermann und Mandy Erdmann sofort aus Studien zitieren können, wenn es um dieses Thema geht. Dabei stellen sie klar: „Wir sprechen nicht von...