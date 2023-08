Gewerkschaft schwört Streikende vor Galeria Kaufhof auf langen Arbeitskampf ein

Beschäftigte des Einzelhandels demonstrierten am Donnerstagvormittag in der Chemnitzer Innenstadt für höhere Löhne. Mehrere Hundert Streikende von Kaufland, Aldi, Netto, H&M und Primark kamen dafür aus ganz Sachsen. Sie trafen sich vor der Edeka-Zentrale in der Brückenstraße. Nach einer kurzen Kundgebung setzten sich die Demonstranten in...