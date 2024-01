Glasfaserausbau in Limbach-Oberfrohna: Oberbürgermeister hat klare Forderungen

Im April sollen die Bauarbeiten für schnelles Netz beginnen. Von der Nachricht war auch OB Härtig überrascht. Er spricht sich für den Ausbau aus, möchte aber nicht die halbe Stadt aufreißen lassen.

Im Ortsteil Kaufungen soll er im April starten, im Juni in Limbach und Kändler – der Glasfaserausbau in Limbach-Oberfrohna. Im Mai starten die Bauarbeiten auch in Niederfrohna. Anfang des Jahres hatte Eins Energie bestätigt, im Landkreis Zwickau mit dem millionenschweren Glasfaserausbau beginnen zu wollen. Ende Mai 2022 hatte der Landkreis...