Glühwein, Jobbörse, Babybegrüßung: Das macht gute Laune im Erzgebirgsdorf Chemnitz

Der erste „Coming home“-Weihnachtsmarkt in Chemnitz läuft. Schon kurz nach dem Start am Mittwochmittag war die Hütte auf dem Düsseldorfer Platz voll. Wer dort wen sucht oder sich einfach nur vom Weihnachtsstress erholt.

Dass man in Chemnitz dieses Jahr nach dem Weihnachtsfest noch Glühwein an einem Stand im Freien in der City trinken kann, finden Elke und Steffen Kreschnak klasse. Die Frankenberger beobachten am Mittwochnachmittag an einem Stand im Erzgebirgsdorf das rege Treiben.