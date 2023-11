Graffiti-Sprayer verursachen in Chemnitz mehrere Tausend Euro Schaden

Die Täter besprühten zwei Schulen und eine Turnhalle. Auch eine Bank „ziert“ jetzt ein unleserliches Graffito.

Mehrere Tausend Euro Schaden und Ermittlungen wegen Sachbeschädigung in drei Fällen – das ist die Zusammenfassung der Polizei zu mehreren Graffiti-Sprühereien in Chemnitz. Die Taten ereigneten sich zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen in Schloßchemnitz und dem Zentrum. In der Fritz-Matschke-Straße haben Unbekannte laut Polizei die...