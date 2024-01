Großes Mitmach-Projekt für Kulturhauptstadt: Chemnitzer Kirchen bringen Martin Luther King auf die Bühne

Bis zu 1500 Sängerinnen und Sänger werden für das Chormusical gesucht. Der Auftakt für das Mega-Projekt findet demnächst statt. Was konkret geplant ist.

Was hat der US-amerikanische Bürgerrechtler Martin Luther King, der 1968 einem Attentat zum Opfer fiel, mit der Kulturhauptstadt in Chemnitz zu tun? Die Kirchen in der Stadt bereiten sich unter dem Titel Kulturkirche 2025 gerade darauf vor, das Kulturhauptstadtjahr mit ihren Angeboten zu bereichern. Und das größte Ereignis im Programm, wird das...