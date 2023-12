Gründerzeit, Parkprobleme und 100-Meter-Feste: Was den Chemnitzer Kaßberg so besonders macht

Die Kneipen heißen „Onkel Franz“ oder „Emmas Onkel“, die Geschäfte „Haamit“ oder „Lauras Laden“. Der bevölkerungsreichste Stadtteil von Chemnitz hat seinen eigenen Charme, den man beim Weihnachtsmarkt erleben konnte.

Es gibt wenige Stadtteile in Chemnitz, zu denen einem spontan etwas einfällt. Beim Kaßberg ist das so: Parkplatz-Probleme und größtes Jugendstilviertel Europas hört man immer wieder. Obwohl das zweite falsch ist. Seit es einmal in einer überregionalen Zeitung stand, wird das mit dem Jugendstilviertel immer wieder nachgeplappert. „Der...