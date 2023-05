Grüne Klöße, Krokantkuchen und Sekt: So feiert Gerda Seifert ihren 100. Geburtstag

Stimmungsvoller Trubel wird den Tageslauf von Gerda Seifert am heutigen Donnerstag aus erfreulichem Anlass besonders in Schwung bringen: Die Mittelbacherin feiert ihren 100. Geburtstag. "Ich bin an einem Freitag 1923 in Chemnitz geboren worden", sagt die Jubilarin und ist bestens aufgelegt und auch ein bisschen aufgeregt, dieses stolze Lebensalter...