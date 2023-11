Hardrock-Band Bonfire im Brauclub Chemnitz

Auf ihrer Tournee 2023/24 machen die Männer um Hans Zille am Mittwoch in Chemnitz Station. Im Januar sind sie erneut in Sachsen.

Bonfire zählen zu den erfolgreichsten deutschen Hardrock-Formationen und spielen am Mittwoch im Brauclub Chemnitz. Hits wie „You make me feel" oder „Don´t touch the light" sind im neuen Best-Of-Programm zu hören. Ursprünglich kommen die Musiker aus Ingolstadt in Bayern. Im Jahr 1972 gründeten sich die Männer um Hans Zille als Cacumen...