Havarie auf der Neefestraße: Sperrung in der Nacht

Weil sich ein Schachtdeckel gesenkt hat, muss die Stadt Chemnitz schnell handeln. Zehn Stunden sollen die Bauarbeiten dauern.

Weil sich ein Schachtdeckel gesenkt hat und Unfallgefahr droht, muss die Stadt schnell handeln. Wegen einer Havarie auf der Neefestraße stadteinwärts findet laut einer Pressemitteilung in der Nacht zum Donnerstag eine Reparatur statt. Am Mittwoch ab 19 Uhr bis Donnerstag, 5 Uhr, wird die Neefestraße in Höhe der Abfahrt zum...