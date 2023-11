Herrenloser Koffer sorgt für Sperrung des Chemnitzer Hauptbahnhofes

Ein Spezialkommando der Polizei rückte am Sonntagabend an, um den Koffer zu untersuchen. Mehrere Gleise wurden für Stunden gesperrt.

Ein herrenloser Koffer hat am Sonntagabend für Gleissperrungen auf dem Hauptbahnhof in Chemnitz gesorgt. Wie eine Sprecherin der Bundespolizei sagt, wurden Einsatzkräfte kurz nach 19 Uhr auf einen Koffer am Bahnsteig 5 aufmerksam, der augenscheinlich ohne Besitzer war. Ein Ausruf nach dem Eigentümer brachte keinen Erfolg. Da nicht einsehbar...