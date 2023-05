Herzblut abzugeben: Chemnitzer Paar sucht Käufer für Gaststätte

Karlsbader Schnitte, Scharfe Sache, Schopskasalat oder Steak "au four" - Die Speisekarte in "Kelly's Siedlerheim" an der Edwin-Hoernle-Straße in der Nähe des Schnellen Marktes ist zünftig und traditionell. Alles ist hausgemacht von Sylvia Keller. "Wir sind bekannt für eine gute Küche", sagt sie nicht ohne Stolz und schaut ihren Mann Volkmar Keller...