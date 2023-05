Heute vor 70 Jahren: Wie Chemnitz Karl-Marx-Stadt wurde

Am 10. Mai 1953 wurde der von Bomben entkernten Stadt ein neuer Name übergestülpt. Eigentlich sollte die heutige Eisenhüttenstadt so benannt werden. Doch dann starb Stalin und es musste schnell gehen.

Es war kalt am 10. Mai 1953. Auf dem Fichtelberg fielen noch einmal 40 Zentimeter Schnee. Für Chemnitz und seine fast 300.000 Einwohner war dieser Sonntag noch aus einem anderen Grund denkwürdig. So zogen in den Morgenstunden zum Weckruf Fanfarengruppen und Schalmeienkapellen durch die Chemnitzer Stadtteile. Um 12 Uhr hatten sich 180.000 Menschen...