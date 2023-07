Hitlergruß vor Flüchtlingsunterkunft: Polizei nimmt in Chemnitz Mann in Gewahrsam

Chemnitz.

Die Polizei ermittelt gegen einen 31-Jährigen, der in der Nähe einer Gemeinschaftsunterkunft für Geflüchtete rassistische und rechtsextremistische Parolen skandiert haben soll. Die Tat geschah demnach am Freitagabend gegen 18.30 Uhr auf der Annaberger Straße in Altchemnitz. Der 31-jährige Deutsche soll demnach unter anderem den Hitlergruß gerufen haben. Alarmierte Polizisten trafen den alkoholisierten Mann vor Ort an und erteilten einen Platzverweis. Weil er dem nicht nachkam, wurde der Mann vorübergehend in Gewahrsam genommen, später aber wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird nun wegen Volksverhetzung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen ermittelt. (lumm)