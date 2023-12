Hochwasser in Chemnitz: Party im Weltecho abgesagt

Wassermassen am Sonntag morgen in der Chemnitz an der Georgbrücke. Bild: Ute Fischer

Zahlreiche Straßen mussten am Sonntagmorgen in Chemnitz gesperrt werden, wie hier die Heinersdorfer Straße in der Nähe der Klärgrube. Bild: Michael Müller

Die Pressestelle der Stadt erklärt am Morgen: „Die Hochwasserwarnstufe 3 bedeutet, dass Überflutungen in bebauten Gebieten auftreten und große Schäden anrichten können. Außerdem besteht unter Umständen Gefahr für Leib und Leben.“ Die Chemnitzer werden gebeten, sich von Fließgewässern fernzuhalten, Kellerräume, Unterführungen und ähnliches zu meiden und überflutete Bereiche weder zu Fuß noch mit Fahrzeugen zu durchqueren.

Die Freiwilligen Feuerwehren versorgen in Chemnitz Anwohner der Flussläufe mit Sandsäcken. In der Wache im Stadtteil Glösa werden seit dem frühen Morgen Säcke abgefüllt. Bild: Michael Müller

Die sechs Sandsack-Füllplätze der Freiwilligen Feuerwehren in Chemnitz sind mittlerweile geschlossen, da alle vorhandenen Sandsäcke bereits verteilt wurden. In dringenden Fällen können weiterhin Sandsäcke in der Feuerwache 3, Jagdschänkenstraße 53, abgeholt werden.

Am Birken-Center in Klaffenbach versuchen Helfer und Gewerbetreibende mit Sandsäcken das Wasser fernzuhalten. Bild: Christian Mathea

Im Stadtgebiet mussten wegen des Hochwassers mehrere Straßen gesperrt werden. So ist die Limbacher Straße teilweise gesperrt. Dort ist der Pleißenbach über die Ufer getreten. Der Nahverkehrsbetrieb CVAG meldet, dass die Linie 32 im Beteich Rottluff / Rabenstein mehrere Haltestellen in beide Richtungen nicht ansteuern kann.

In Klaffenbach ist die Lage an der Würschnitz zum Teil angespannt. Bild: Christian Mathea

In Klaffenbach ist die Würschnitz an vielen Stellen über die Ufer getreten. Bild: Christian Mathea

In Klaffenbach ist die Würschnitz an vielen Stellen über die Ufer getreten. Am Birken-Center, wo auch Wasser des Silberbaches auf den Parkplatz gelaufen ist, versuchen Gewerbetreibende und Helfer das Gebäude mit Sandsäcken zu schützen. „Das Center war schon dreimal von Hochwasser betroffen. Dieses Mal wird das nicht passieren“, sagt Robert Scherf, dessen Frau einen Friseursalon darin betreibt. Er und seine Frau müssten sich gleichzeitig um ihr Wohnhaus in Burkhardtsdorf kümmern, wo Wasser aus der Zwönitz und den umliegenden Wiesen in den Keller eindringt, so Scherf.

Bei der örtlichen Feuerwehr in Klaffenbach an der Rödelwaldstraße haben etliche Anwohner Sandsäcke abgeholt, erklärte ein Feuerwehrmann vor Ort. "Wir haben genug da und können auch noch weitere Säcke mit Sand füllen." An mehreren Stellen drohe in Klaffenbach die Gefahr, dass Wasser und Schlamm von den Feldern in den Ort laufe.