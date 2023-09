Holm Krieger übernimmt Leitung im Kulturzentrum Kraftwerk

Der Chemnitzer mischt seit Jahren in der Kulturszene der Stadt mit. Vor seiner neuen Aufgabe hat er Respekt.

Bei der Feststunde im Kraftwerk am Sonntag hat die bisherige Leiterin Ute Dziuballa die Person ernannt, die das soziokulturelle Zentrum in Chemnitz in den nächsten Jahren entwickeln wird: Kulturmanager Holm Krieger. Auf seiner Facebook-Seite schreibt der Chemnitzer: „Ab 1. Oktober werde ich also meine Leidenschaft, meine Ideen und mein...