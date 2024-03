IC zur Kulturhauptstadt: Fahrgastverband und Parteien beklagen „verpasste Chance“

Nur zwei zusätzliche Angebote: Am Anreisekonzept mit der Bahn für die erwarteten zwei Millionen Besucher gibt es Zweifel. Dabei gäbe es Möglichkeiten.

Chemnitz. Bisher können Reisende per Intercity (IC) zweimal am Tag via Dresden und Berlin nach Rostock fahren. In der Gegenrichtung gibt es ebenfalls zwei Verbindungen täglich. Ansonsten rollen nur Regionalzüge von Dresden, Leipzig, Elsterwerda, Hof und Zwickau sowie aus dem Erzgebirge ein.

Von Mai bis September 2025 sollen an den Wochenenden, also Samstag und Sonntag, jeweils zwei zusätzliche IC-Züge fahren – einer am Morgen von Berlin nach Chemnitz und einer am späten Nachmittag in der Gegenrichtung. Das hatte der SPD-Bundestagsabgeordnete Detlef Müller in dieser Woche angekündigt.

Für den Fahrgastverband Pro Bahn ist die Ankündigung „ein Witz“. Sebastian Drechsler, Sprecher des Verbandes in Chemnitz, kritisiert: „Sollte es bei den zwei Verstärkerzügen in Richtung Berlin am Wochenende bleiben, ist das eine Ohrfeige für die gesamte Region und hört sich eher nach einem Trostpflaster an.“