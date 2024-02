Mehr IC-Züge zwischen Berlin und Chemnitz im Kulturhauptstadtjahr

Im Jahr 2025 wird es an den Wochenenden jeweils zwei zusätzliche IC-Verbindungen in die Hauptstadt geben. Das Angebot ist allerdings befristet –vorerst.

Seit reichlich eineinhalb Jahren wird Chemnitz wieder von Fernverkehrszügen angefahren. Nun wird die IC-Verbindung nach Berlin noch einmal verstärkt – und zwar im Kulturhaupstadtjahr 2025. Von Mai bis September sollen dann an den Wochenenden, also Samstag und Sonntag, jeweils zwei zusätzliche Züge fahren – einer am Morgen von Berlin nach...