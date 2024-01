Ikea investiert Millionen in Chemnitzer Standort am Neefepark

Der schwedische Möbelkonzern hatte einst mit einem Weggang vom Neefepark geliebäugelt. Das ist vom Tisch. Stattdessen wird nun gebaut. Was bedeutet das für die Kunden?

Kunden, die derzeit die Ikea-Filiale aufsuchen, dürfte es schon aufgefallen sein: Am und in dem Warenhaus sind seit einigen Tagen Bauarbeiter zugange, der Auftakt für größere Arbeiten in dem Haus, die mehrere Jahre andauern werden. Das hat Marktleiter Leo Steber der „Freien Presse“ mitgeteilt.