Kunden im Neefepark in Chemnitz: „Wenn es Globus nicht gäbe, wären wir nicht hier“

Ein Besuch in dem Center zeigt: Es zieht immer noch Kunden an, aber kaum jemand sucht die Mall auf, in der die verbliebenen Händler dem Leerstand trotzen. Auch im Rathaus sorgt man sich um den Neefepark.

Ein Werktag am Morgen, kurz vor 10 Uhr. Es nieselt bei 5 Grad. Vor dem Eingang von Ikea stehen ein Dutzend Kunden und warten darauf, dass sich die Türen öffnen. 50 Meter weiter, in der Passage des Einkaufscenters, ist es warm und trocken und die Läden haben bereits geöffnet. Nur kauft hier kaum jemand ein. Ein Symbolbild für den Zustand im...