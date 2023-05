Im Feierabend-Verkehr: Ampelausfall in der Chemnitzer City

Mitten im Feierabendverkehr ist an der Kreuzung Bahnhofstraße/Brückenstraße/Augustusburger Straße am Montag ein Teil der Ampeln ausgefallen. In dem Bereich kommt es aktuell zu Verzögerungen. Ein größerer Stau war gegen 18 Uhr noch nicht zu beobachten. Die Autofahrer organisierten sich ganz gut selbst. Auch der ÖPNV rollte. Die Polizei ist offenbar...