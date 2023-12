Immer weniger Studierende: TU Chemnitz schrumpft binnen zehn Jahren um fast ein Viertel

Weniger als 9000 Personen sind an der Chemnitzer Uni eingeschrieben – ein neuer Tiefstand. Von „Freie Presse“ analysierte Daten zeigen: Die TU verliert mehr Studenten als der Durchschnitt der sächsischen Hochschulen.

Die Technische Universität Chemnitz hat in den vergangenen zehn Jahren deutlich an Zuspruch Studieninteressierter verloren. Das geht aus Zahlen der Uni und des Statistischen Landesamtes hervor, die „Freie Presse“ analysiert hat. Demnach lernen im aktuellen Wintersemester 8457 Personen an der TU. Das entspricht einem Rückgang gegenüber dem...