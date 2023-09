Impfaktion gegen Corona und Grippe in Chemnitz

Auf dem Gelände des Klinikums am Standort Küchwald sind an fünf Terminen Impfungen auch ohne vorherige Anmeldung möglich.

Das Klinikum Chemnitz bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt Chemnitz an fünf Terminen eine Sonderimpfaktion gegen Influenza und Covid-19 an. Am 4., 11., 18. und 25. Oktober könne man sich zwischen 14 und 18 Uhr mit aktuellen Impfstoffen impfen lassen, teilte die Stadtverwaltung mit. Am 21. Oktober besteht das Angebot von 9 bis 13 Uhr. Die...