In Lichtenau wird erneut Weltkriegsmunition gesprengt

Lichtenau kündigt an, dass bei den nächsten Sprengungen im Munawald keine Evakuierungen notwendig sein werden. Ist die Sicherheit der Anwohner dennoch gewährleistet?

In den nächsten Monaten werden die Sprengungen im sogenannten Munawald in Lichtenau fortgesetzt. Wie das Polizeiverwaltungsamt in Dresden auf Anfrage mitteilt, ist es weiterhin notwendig, nicht transportfähige Munition vor Ort zu zünden. Erstmals war das am 20. November erfolgt. Damals wurden insgesamt zwölf Granaten Kaliber 21, also mit...