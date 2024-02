Insolvenz bei Chemnitzer Voigt-Bäckerei: So geht es jetzt weiter

Eine 64-jährige Bäckereigeschichte drohte im September zu Ende zu sein. Doch nicht zuletzt wegen der Mitarbeiter hat das Unternehmen eine Zukunft. Der Insolvenzverwalter will den Betrieb bis Sommer übergeben.

Das große Engagement und die Loyalität der Mitarbeiter haben ihn sehr überrascht, sagt Insolvenzverwalter Tobias Hohmann. Seit September führt er die Geschäfte in der Chemnitzer Traditionsbäckerei Voigt, die Backstube in Erfenschlag, 15 Filialen und 70 Mitarbeiter gehören dazu. Trotz des Insolvenzverfahrens habe das Personal dem Betrieb in...