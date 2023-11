Interview mit Chemnitzer Köchin: Weshalb ist bei Ihnen im Restaurant immer ausgebucht, Hanna Lehmann?

Menüabende und unkomplizierte Gerichte mit Obst, Gemüse, Fleisch und Käse aus der Region - Hanna Lehmann kocht in einer ausgebauten Scheune in Lichtenau bei Chemnitz zweimal in der Woche für bis zu 20 Gäste. "Mycel" heißt ihr Projekt, mit dem sie zugleich ein kulinarisches Netzwerk knüpfen will.