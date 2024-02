Jahrzehntelanger Rechtsstreit in Mühlau beendet: Kein Gesteinsabbau auf dem Windberg

Das Oberverwaltungsgericht hat entschieden: Auf dem Windberg darf kein Granulit abgebaut werden. Ein Sieg für die Bürgerinitiative. Was waren die Gründe für dieses Urteil?

Aufatmen in Mühlau: Auf dem Windberg in Mühlau darf kein Gestein abgebaut werden. Das Sächsische Oberverwaltungsgericht hat eine Klage der Sand- und Splitterwerke Mühlau abgewiesen. Deren Chef Uwe Vieweg hatte gegen die Entscheidung des Verwaltungsgerichtes Chemnitz geklagt. Die Chemnitzer Behörde hatte in erster Instanz die Verlängerung...