Jüdisch in Chemnitz: „Ich bin religiöser als meine Eltern“

Jüdische Menschen in Chemnitz treten selten in die Öffentlichkeit. Dennoch gibt es sie. Ein 20-Jähriger berichtet, wie er sein Judentum lebt und was er von Deutschen mit deutschen Vorfahren erwartet.

Wenn die jüdische Gemeinde Chemnitz öffentlich in Erscheinung tritt, sind meistens Menschen in gesetztem Alter zu sehen. Aber auch junge Mitglieder hat die Gemeinde. Dazu gehört Alexander Tsyterer. Er ist 20 Jahre alt und studiert an der TU Chemnitz Sensorik und kognitive Psychologie. Seiner Identität ist er sich sehr bewusst. Sein Vater ist... Wenn die jüdische Gemeinde Chemnitz öffentlich in Erscheinung tritt, sind meistens Menschen in gesetztem Alter zu sehen. Aber auch junge Mitglieder hat die Gemeinde. Dazu gehört Alexander Tsyterer. Er ist 20 Jahre alt und studiert an der TU Chemnitz Sensorik und kognitive Psychologie. Seiner Identität ist er sich sehr bewusst. Sein Vater ist...