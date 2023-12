Jugendliche im Chemnitz-Center überfallen – Polizei fahndet nach Tätern

Vier Unbekannte haben am Samstag einem 16-Jährigen Geld abgenommen und in den Bauch geschlagen.

Chemnitz.

Zwei Jugendliche sind am Samstag gegen 15.30 Uhr auf dem Parkplatz des Chemnitz-Centers in der Nähe des Haupteinganges von vier Unbekannten ausgeraubt worden. Einem 16-Jährigen soll die Geldbörse abgenommen und daraus 70 Euro gestohlen worden sein. Als die Täter das Smartphone wegnehmen wollten, hielt der 16-Jährige das Gerät fest, woraufhin er von einem Angreifer in den Bauch geschlagen wurde, berichtet ein Polizist. Der Haupttäter, der den 16-Jährigen geschlagen haben soll, wurde als etwa 1,80 Meter groß beschrieben. Er trug eine schwarze Jacke und ein graues Basecap. Die Täter hatten ihre Gesichter mit schwarzen Tüchern verdeckt und sprachen gebrochen Deutsch. Hinweise können unter 0371 387-3448 mitgeteilt werden. (cma)