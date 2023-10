Jugendnotdienst in Chemnitz: Trotz Neubauten bleiben Wünsche offen

Für Jugendliche, die keine intensive Betreuung benötigen, sondern nur einen sicheren Ort zum Übernachten, fehlt noch ein passendes Angebot. Dabei war das einst fest eingeplant.

Chemnitz.

Während an der Reichenhainer Straße in Bernsdorf und an der Chopinstraße in Kappel in den kommenden Wochen zwei neue Einrichtungen des Kinder- und Jugendnotdienstes in Betrieb gehen, machen sich Jugend- und Sozialpolitiker verschiedener Parteien für die Etablierung eines weiteren Angebotes stark. Dabei geht es um eine sogenannte Notschlafstelle. Dort könnten Jugendliche ohne Bedingungen und allzu große Formalitäten in Sicherheit übernachten, anstatt auf der Straße zu schlafen oder auf fragwürdige Angebote in ihrem Umfeld zurückgreifen zu müssen.