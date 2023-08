Julius ist das Jubiläumsbaby: 1000. Geburt in Chemnitz-Rabenstein

Das DRK-Krankenhaus ist das geburtenreichste in der Region. Die 1000. Geburt rückt im Jahresverlauf jedoch immer weiter nach hinten - und fand nun so spät wie nie in den vergangenen acht Jahren statt.

Jacqueline Dujka und Norman Dujka-Welzel haben anstrengende Tage hinter sich. Am frühen Morgen des 22. August kam ihr erster gemeinsamer Sohn zur Welt. Julius Dujka hatte sich etwas Zeit gelassen, machte sich erst zehn Tage nach dem errechneten Geburtstermin auf den Weg. Mit einem Gewicht von 3550 Gramm und einer Körpergröße von 55 Zentimetern...