Junge spielte in Chemnitz auf diesem Klavier: Kunstsammlungen zeigen Instrument aus Yad Vashem

Als Kind lebte Shlomo Margulies in Chemnitz. Seine Familie musste fliehen und nahm ein Klavier mit. Es ist heute Teil der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem und kommt für kurze Zeit nach Chemnitz zurück.

Sein Klavier wird ab dem 4. Oktober in den Kunstsammlungen zu sehen sein. Shlomo Margulies, der früher in Chemnitz an dem Instrument spielte, wird das nicht mehr erleben. Er ist am Samstag im Alter von 100 Jahren in Israel gestorben.