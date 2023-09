Junges DJ-Duo startet neue Veranstaltungsreihe in Chemnitz

Im Pentagon in der Chemnitzer Innenstadt wird es am Freitag, den 20. September, laut: Die beiden DJs Lennard Grundmann (links) und Philipp Preißler verwandeln das Veranstaltungszentrum für mehrere Stunden in einen Club. Sie wollen der jüngeren Generation ermöglichen, das Nacht- und Clubleben kennenzulernen. Bild: Andreas Seidel