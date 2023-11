Justiz kündigt weitere Prozesse zu Ausschreitungen 2018 in Chemnitz an

In einem ersten Verfahren sollen sich in Kürze etwa zehn Angeklagte vor dem Landgericht Chemnitz verantworten. Die meisten von ihnen stammen nicht aus der Region. Hauptvorwurf: Landfriedensbruch.

Mehr als fünf Jahre nach den Chemnitzer Ausschreitungen und Übergriffen im Spätsommer 2018 bereitet die Justiz weitere Verfahren gegen mutmaßliche Beteiligte vor. So sollen am Chemnitzer Landgericht in den kommenden Monaten drei größere Prozesse beginnen. Der startet Mitte Dezember, kündigte eine Sprecherin des Gerichts an.