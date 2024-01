Kameraden der Feuerwehr Neukirchen retten Reh aus Zaun

Das Tier hatte sich am frühen Freitagmorgen in einem Privatzaun verfangen. Für die Kameraden kein ungewöhnlicher Einsatz.

Die Nacht endete für die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Neukirchen am Freitag frühzeitig. Gegen vier Uhr morgens wurden die Einsatzkräfte an die Hauptstraße gerufen. Dort hatte sich auf einem Privatgrundstück ein Reh in einem Zauntor verfangen. „Das Tier steckte fest. Vermutlich wollte es aus dem Garten über die Straße flüchten“,...