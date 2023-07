Kaninchenverein feiert: Pleißaer zeigen 120 Kaninchen

Der Rassekaninchenzuchtverein S416 Pleißa lädt am 29. und 30. Juli zu seiner traditionellen Tierschau ein. 120 Tiere in 20 Rassen und Farbenschlägen werden an beiden Tagen jeweils ab 9 Uhr auf dem Platz vor der Feuerwache in Pleißa präsentiert. Besucher können sich bei der Schau in diesem Jahr wieder auf viele Deutsche Widder, Rex-Kaninchen,...