Kein Wasserstoff für Chemnitz? Ruf nach „Schlachtplan“ gegen Habecks Trassenpläne

Die Entscheidung, Chemnitz vorerst nicht an das Netz der deutschen Wasserstoff-Autobahnen anzuschließen, stößt in der Stadt auf Enttäuschung und Entsetzen. Können die hiesigen Bundestagsabgeordneten in Berlin das Blatt noch wenden?

Nach der Entscheidung des Bundeswirtschaftsministeriums, Chemnitz vorerst nicht an das Grundgerüst der künftigen Wasserstoff-Infrastruktur in Deutschland anzubinden, machen sich Oberbürgermeister Sven Schulze und Kommunalpolitiker mehrerer Parteien für eine Gegenwehr stark. Schulze reagierte mit Unverständnis und Enttäuschung auf die am...