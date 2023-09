Kinder bekommen in Zeiten der Klimakrise? Leipziger Autorin liest in Chemnitz aus ihrem Roman „Eva“

Verena Keßler wirft in ihrem zweiten Roman die Frage auf, ob Frauen in diesen Zeiten noch Kinder bekommen sollten. Ihre Lesung in Chemnitz findet im Rahmen einer Themenwoche statt.

Eva. Kaum ein Vorname ist mit so vielen Assoziationen verbunden wie dieser. „Die Leben schenkende“ oder „Mutter der Lebendigen“ wird der Name, der sich aus dem Hebräischen ableitet, übersetzt. In dem zweiten Roman der Leipziger Autorin Verena Keßler ist die Titelfigur eine Klimaaktivistin. Ihr Standpunkt: Nur ein Geburtenstopp kann... Eva. Kaum ein Vorname ist mit so vielen Assoziationen verbunden wie dieser. „Die Leben schenkende“ oder „Mutter der Lebendigen“ wird der Name, der sich aus dem Hebräischen ableitet, übersetzt. In dem zweiten Roman der Leipziger Autorin Verena Keßler ist die Titelfigur eine Klimaaktivistin. Ihr Standpunkt: Nur ein Geburtenstopp kann...