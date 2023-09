Klimademo in Chemnitz: Aktivisten wollen wichtige Kreuzung am Freitag blockieren

Weltweit ruft die Fridays-for-Future-Bewegung am Freitag zum Klimastreik auf. In Chemnitz werden Hunderte erwartet. Bei einer Kundgebung bleibt es nicht. Die Aktivisten wollen – ähnlich wie die „Letzte Generation“ – auch den Verkehr lahmlegen.

Chemnitz. Die Klimabewegung ist in Chemnitz schon lange nicht mehr nur Sache von Schülerinnen und Schülern von Friday for Future. In der Stadt hat sich ein Klimabündnis gefunden, zu dem unter anderem auch Parents for Future, die Students for Future, Greenpeace und die "Letzte Generation" gehören. Sie alle gemeinsam werden sich am Freitag am Globalen Klimastreik, zu dem Friday for Future zweimal pro Jahr aufruft, beteiligen.

Für den Nachmittag, ab 16 Uhr, ist eine Kundgebung mit Demonstrationszug in der Chemnitzer Innenstadt geplant. Es ist die zwölfte Demo dieser Art in der Stadt. Die zentrale Forderung: ein Ende der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdgas und Erdöl. "Zudem brauche es eine solidarische Haltung gegen die Bedrohung der Demokratie durch rechte Kräfte", heißt es in der Ankündigung.

Straßenblockade: Haben die Demos von Friday for Future an Kraft verloren?

Der Klimastreik, der weltweit an diesem Tag stattfinden wird, gehört zu den zentralen Protestelementen der Klimabewegung. In Chemnitz gehen die Aktivisten aber noch einen Schritt weiter. Nicht zum ersten Mal soll auch eine Straße blockiert werden. Im Gegensatz zur "Letzten Generation", die in Chemnitz im Sommer zum ersten Mal mit einer Klebe-Aktion für Stau auf der Zwickauer Straße sorgte, meldet Fridays for Future Straßenblockaden immer offiziell an. Dieses Mal soll der Verkehr ab 8.30 Uhr auf der Kreuzung Bahnhofstraße/Augustusburger Straße für 20 Minuten gestört werden. "Die Aktion ist angemeldet und wird von der Polizei begleitet", erklärt Stefan Klix von Parents for Future. Ziel: Aufmerksamkeit. An die Demonstrationen, so Klix, haben sich die Menschen gewöhnt. Sie seien sehr wichtig. Aber um Aufmerksamkeit für die Ziele zu bekommen, brauche es auch andere Formate. Straßenblockaden sind eines davon.