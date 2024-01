Klimaschützer sehen Chemnitz nach Braunkohleausstieg im Dilemma

Trotz der Umstellung auf Gas könnte am Ende deutlich weniger Kohlendioxid eingespart werden als eigentlich möglich wäre, warnen Vertreter der Klimabewegung. Vor den Mitarbeitern des Versorgers ziehen sie dennoch den Hut.

Neue Töne bei Fridays for future und Co. Nach dem Abschalten des Braunkohle-Heizkraftwerks in Chemnitz haben Vertreter der Klimabewegung den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort öffentlich Respekt für ihre Arbeit gezollt. Dass Chemnitz über Jahrzehnte hinweg zuverlässig mit Strom und Wärme versorgt wurde, sei eine Riesenleistung, sagte...