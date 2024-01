Kneipenquiz für mehr Nachhaltigkeit: Wie die TU Chemnitz zur Fairtrade-Uni werden möchte

Ein Infotag des Studentenwerks soll über fairen Handel informieren. Seit 15 Jahren setzen die Mensen auf nachhaltige Lebensmittel. Damit verfolgen sie ein besonderes Ziel.

Einen Tag im Zeichen der Nachhaltigkeit und des fairen Handels gibt es am Dienstag in der Mensa der TU Chemnitz auf der Reichenhainer Straße. Höhepunkt ist das „Green Pub Quiz“ ab 19.30 Uhr in der Bar Ausgleich der Mensa. Im Kneipenquiz-Format widmet sich der Abend Fragen zu den Themen Biodiversität, Nachhaltigkeit und Fairtrade. Auf die...