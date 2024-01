Fairer Handel im Fokus: TU Chemnitz auf dem Weg zur nachhaltigen Hochschule

Jährlich fließen 30.000 Fairtrade-Kaffeetassen durch die Cafeterien und Mensen des Studentenwerks. Nun will die Universität ihr eigenes Fairtrade-Siegel und wartet auf mit einem Infotag.

Seit über 15 Jahren setzt das Studentenwerk auf fair gehandelte Produkte im hochschulgastronomischen Angebot. Was mit Kaffee begann, wird heute durch Obst, Süßwaren und anderen Getränke aufgewertet. Zum Fairtrade-Infotag am Dienstag konnten Studierende und Angehörige der TU Chemnitz am Reichenhainer Campus mit Lieferanten ins Gespräch kommen...