Kneipp-Anlage in der Chemnitz: Warum aus der Idee nichts wird

Die Grünen wollten den Fluss zum Wassertreten nutzbar machen. Doch die Mehrheit der Stadträte überzeugte die Idee nicht.

Den Slogan „Stadt am Fluss“ mit Leben füllen, das war die Intention der Grünen mit ihrer Idee einer Naturkneippanlage in der Chemnitz. „Wir wollen einen betretbaren natürlichen Wasserbereich in unserer Stadt ermöglichen. Kneipp-Becken gibt es zwar nicht zum Nulltarif, aber naturnah gestaltet sollte das auch in der Kulturhauptstadt...