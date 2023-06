Kochkunst in der Provinz: Wie die Pesters an ihrem Traum vom Sternelokal in Limbach-Oberfrohna arbeiten

Wer in der "Ratsstube" in Limbach-Oberfrohna bei Chemnitz essen will, muss Zeit mitbringen. Es gibt ausschließlich Menüs mit mehreren aufwendig zubereiteten Gängen. Auf den Teller kommen Gerichte wie "Scholle vom kleinen Boot/Erbse/Morchel/Verjus du Perigord". Dafür reisen inzwischen sogar Gäste aus Dresden oder Leipzig an. Doch für Ronny und Antje Pester war der Weg dahin alles andere als einfach.

