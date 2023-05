Kommentar: Roboter im Einzelhandel - Wo führt das hin?

In Zeiten des Fachkräftemangels wird in Gastro und Handel jeder gebraucht. Mittlerweile auch Roboter. Sie tragen schwer, werden nicht krank und murren nicht auf, wenn sie bis abends oder am Wochenende arbeiten müssen. In Plauen soll es ein Eiscafé geben, das hätte ohne Bedienroboter längst aufgeben müssen. Und das ist kein Einzelfall.