Konkordiapark in Chemnitz: Ab April entsteht ein neues Basketballfeld

Im zweiten Quartal beginnen die Bauarbeiten für das Millionenprojekt. Verändert wird aber auch der bestehende Basketballplatz – mit Auswirkungen auf die Vegetation.

In wenigen Wochen beginnt am Konkordiapark der Bau eines neuen Basketballplatzes. Das kündigt das Rathaus an. Gebaut wird ab April ein wettbewerbsgeeignetes Spielfeld samt einer kleinen Traverse mit 50 Sitzplätzen und einer Beleuchtungsanlage. Vorbild für die Anlage ist der berühmte „Pigalle“ in Paris, ein bunter, zwischen Wohnblöcke...