Kontrollen in Chemnitz: Polizei mit fast hundert Beamten im Einsatz

Allein in der „Galerie Roter Turm“ wurden 55 Personen kontrolliert, weil sie vorher aufgefallen waren. Was am Donnerstag noch in Chemnitz passierte.

Chemnitz. Bei einer Komplexkontrolle am Donnerstagabend in Chemnitz haben Beamte allein in der „Galerie Roter Turm“ die Identitäten von 55 Personen feststellen müssen. Zuvor hatte der Sicherheitsdienst die Gruppe aufgefordert, das Einkaufszentrum zu verlassen. Die Personen seien dem nicht gefolgt. Bei der Kontrolle fiel den Beamten Diebesgut in die Hände. An dem Einsatz zur Bekämpfung von Straßen- und Betäubungsmittelkriminalität in der City und auf dem Sonnenberg waren insgesamt 92 Beamte beteiligt. Das Resultat waren zehn Strafanzeigen gegen Jugendliche und Männer im Alter von 16 bis 26 Jahren verschiedener Nationalitäten. Allein acht dieser Verfahren werden wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz geführt werden müssen. (suki)