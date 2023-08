Kraftvoll gegen den Strom

Menschen seines Jahrgangs – Ronald Weise wurde 1960 in Karl-Marx-Stadt geboren – werden sich in diesen Tagebuchaufzeichnungen wiedererkennen. Zumindest, wenn sie ähnlich unangepasst und lebenshungrig waren, wie der junge Mann. Anlässlich der Retrospektive seiner künstlerischen Arbeiten in der Dorfgalerie Auerswalde, am Dienstagabend...