Kritik an Nachtabschaltung in Lichtenau wächst

Ab 23 Uhr bis kurz vor 5 Uhr wird die Straßenbeleuchtung in der Gemeinde ausgeschaltet. Das sorgt weiter für Ärger. In anderen Orten rudert man zurück.

Die Lichtenauer sind gespalten: Während ein Teil wieder beleuchtete Straßen wünscht, kommen andere recht gut mit der Nachtabschaltung zwischen 23 und 4.45 Uhr zurecht. In der Facebook-Gruppe Lichtenau wird auch diskutiert: „Überall im Land sind die Lichter an, außer wenn ich am Wochenende nach Hause komme, da ist es dunkel.“ Andere...