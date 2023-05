Kulturhauptstadt-Check: Können in Chemnitz zwei Millionen Touristen satt werden?

Genau kann niemand sagen, was 2025 in Chemnitz passiert. Schätzungen gehen davon aus, dass übers Jahr verteilt zwei Millionen Besucher kommen. Und die haben Hunger! Mal angenommen, die Reisenden kommen 20.25 Uhr mit dem Zug aus Leipzig an. Auf dem Bahnhof bekommen sie dann nichts mehr zu essen. In der Innenstadt sieht es nicht viel besser aus....